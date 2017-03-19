В селе под Мариуполем мужчина погиб под колесами автомобиля

Вчера, 18 марта, около 19:00 в селе Бабах-Тарама Мангушского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, водитель автомобиля «Форд» не убедился в безопасности во время движения задним ходом и совершил наезд на 57-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).