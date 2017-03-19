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Рубрика: Новости Мариуполя
19-03-2017, 11:42
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Мариупольский «Азовсталь» принял на работу сотрудников заводов из ДНР

«Азовсталь» в Мариуполе принял на работу первых сотрудников предприятий, которые были «национализированы» на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. В частности, трудоустроены металлурги из Енакиево.

«За последние сутки на «Азовсталь» были приняты первые сотрудники ЕМЗ. Также сегодня действуют и на других предприятиях компании – в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге», - написал в соцсетях руководитель «Азовстали» Энвер Цкитишвили.

Напомним, в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников Группы Метинвест. «Мы ценим каждого сотрудника и всегда готовы прийти людям на помощь!» - подчеркнул Энвер Цкитишвили.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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