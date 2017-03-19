На Луганщине автомобиль врезался в блокпост и сбил военного: бойцы открыли огонь

Сегодня, 19 марта, в районе города Счастье Луганской области на блокпосту легковой автомобиль сбил сержанта.

В штабе АТО сообщают: «Сегодня, 19 марта, во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения Антитеррористической операции, недалеко от города Счастье Луганской области, военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию и пытался пересечь блокпост без проверки».

Так, машина сбила сержанта и протащила его на капоте 5 метров. Упав, военный сделал предупредительный выстрел, но водитель все равно не затормозил. Тогда силовики открыли огонь.

В результате у сержанта травмы, на авто 6 пулевых пробоин, а вот сам нарушитель не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры г. Счастье во главе с заместителем военного коменданта.