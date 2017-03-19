vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1469 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
19-03-2017, 12:39
Просмотров: 395
Комментариев: 0

На Луганщине автомобиль врезался в блокпост и сбил военного: бойцы открыли огонь

Сегодня, 19 марта, в районе города Счастье Луганской области на блокпосту легковой автомобиль сбил сержанта.

В штабе АТО сообщают: «Сегодня, 19 марта, во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения Антитеррористической операции, недалеко от города Счастье Луганской области, военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию и пытался пересечь блокпост без проверки».

Так, машина сбила сержанта и протащила его на капоте 5 метров. Упав, военный сделал предупредительный выстрел, но водитель все равно не затормозил. Тогда силовики открыли огонь.

В результате у сержанта травмы, на авто 6 пулевых пробоин, а вот сам нарушитель не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры г. Счастье во главе с заместителем военного коменданта.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Через линию разграничения в Донбассе могут снова пустить автобусы, а КПВВ сделать круглосуточными

Волонтеры совместно с парламентариями разработали проект по усовершенствованию работы КПВВ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»