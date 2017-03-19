Похоже, украинцы с 1 апреля так и не будут обеспечены недорогими лекарствами

Кабинетом министров Украины на заседании 16 марта был принят пакет доработанных нормативных актов с целью запуска программы реимбурсации стоимости лекарственных препаратов. По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, были приняты соответствующие изменения в постановление «Об обеспечении доступности лекарственных средств».

Запуск программы возмещения стоимости лекарств с 1 апреля будет действовать по трём основным направлениям: сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), бронхиальной астме (БА) и диабету второго типа.

В тексте сообщения Минздрава содержится: «Лекарства от ССЗ, диабета II типа и БА можно будет получить по рецепту в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства».

Для лечения трёх вышеуказанных нозологий на препараты установят усреднённые оптово-отпускные цены между референтными ценами на такие же препараты в утверждённых референтных странах.

Но принятые изменения, как пояснили в Минздраве, вовсе не исключают появление на рынке, а в частности, и в розничной торговле, лекарственных препаратов, стоимость которых будет выше предельного уровня.

А вот здесь начинается самое интересное… Не означает ли это, что дешёвых лекарств мы так и не увидим, поскольку даже сейчас Минздрав предупреждает… Тем более, что постановлением предусматривается участие в программе возмещения стоимости лекарственных средств аптеками (внимание!!!) исключительно на добровольных началах…

Вот и всё. Выясняется, что зря „огород городили“. Напрасно, видимо, миллионы больных украинцев ожидали помощи от государства. Оказалось всё гораздо прозаичнее… Всё как всегда. Вначале обещанные „золотые горы“, а затем – несколько слов в итоге постановления, которые перечёркивают все обещания.

Поскольку, кто в нашей стране при „ясном уме и твёрдой памяти“ добровольно откажется от сверхприбылей? Естественно, аптеки добровольно на это не пойдут…

Finita la commedia?