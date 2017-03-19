На сайте президента появилась петиция с требованием уволить Аброськина

На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой требуют от главы государства уволить заместителя начальника Нацполиции Украины – главного правоохранителя Донецкой области Вячеслава Аброськина.

Петицию составил некий Артем Новосельский. Она опубликована 17 марта, пишет «Донбасс».

В тексте петиции говорится, что Вячеслав Аброськин ведет антиукраинскую политику и занимается преследованием добровольцев. Более того, автор требует заключить его под стражу и закрыть в СИЗО на все время расследования его деятельности.

А в то же время, как сообщалось ранее, Аброськин уже собрал 500 подписей за лишение Владимира Парасюка депутатской неприкосновенности.