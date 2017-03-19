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Рубрика: Новости Донбасса
19-03-2017, 15:37
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Водитель, который врезался в блокпост на Луганщине и сбил военного, был пьян

Водитель, который сегодня врезался в блокпост ВСУ возле города Счастье и сбил сержанта, оказался пьян. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал представитель штаба АТО Сергей Жмурко.

«После прибытия на место оперативной группы Национальной полиции было установлено, что водитель, который является местным жителем города Счастье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки нарядом Национальной полиции с помощью технических средств в крови водителя было обнаружено 1,7 промилле алкоголя», - отметил Жмурко.

При этом у пострадавшего сержанта легкие травмы. «Военнослужащий, сержант. Получил легкую травму. Предварительный диагноз – рваная рана большого пальца левой руки», - добавил представитель штаба АТО.




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Редакция «Мариупольских новостей»