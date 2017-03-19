На территориях ДНР, ЛНР и Крыма не осталось ни одного предприятия, работающего по украинским законам – Тука

На сегодняшний день в Крыму и на территориях, подконтрольных ДНР-ЛНР, не осталось ни одного предприятия, работающего в рамках украинского законодательства. Об этом заявил в интервью украинским СМИ заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«На сегодняшний день, как в Крыму, так и на неконтролируемой территории не осталось ни одного предприятия, которое бы работало в украинском законодательном поле. Поэтому ни о каком товарообороте речи идти не может. Мы не можем перевозить уголь с тех шахт, которые не работают в законодательном поле Украины», - прокомментировал Тука.

Он также добавил, что транспортная блокада - это фактически констатация факта.