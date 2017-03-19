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  • В Мариуполе чиновники, правоохранители и банковские работники сразились в «Турнире единства» по мини-футболу

Рубрика: Новости Мариуполя
19-03-2017, 16:30
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В Мариуполе чиновники, правоохранители и банковские работники сразились в «Турнире единства» по мини-футболу

Вчера, 18 марта, в Мариуполе прошел «Турнир единства» по мини-футболу. Сразились команды полиции, прокуратуры, таможни, городского совета, СБУ, патрульной полиции и «ПриватБанка».

По регламенту турнира, команды разделили на две группы. Два коллектива проходили в полуфиналы, где определялась финальная пара команд. На групповом этапе сразу определилось три лидера. В группе «А» равных не было командам патрульной полиции и таможенной. В группе «B» не испытала серьезных проблем сборная городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

В результате победу одержала команда городского совета. Лучшим игроком турнира признали Владимира Киликевича (горсовет).

К слову, не обошлось без травм: в ходе игры один из футболистов упал и ударился головой, ему понадобилась медицинская помощь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»