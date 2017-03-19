В России заявляют о первом визите украинских политиков в Крым

В России заявили, что в Крым едет делегация международных чиновников и политиков. Это депутаты Европарламента, гости из СНГ, Латинской Америки, а также украинские политики, которые впервые посетили полуостров.

«Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове», - рассказал замглавы комитета Госдумы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек.

Эту информацию уже прокомментировал секретарь СНБО Александр Турчинов: «СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым. В случае подтверждения информации об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, против них должны быть открыты уголовные производства, в соответствии с действующим законодательством».