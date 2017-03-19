СБУ: во время поездки в ДНР Савченко участвовала в стрельбищах

В Службе безопасности Украины рассказали некоторые подробности допроса народного депутата Надежды Савченко по поводу ее недавней поездки на неподконтрольные территории.

Как выяснилось, вместе с членами ДНР Савченко участвовала в стрельбищах. «На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отказывалась отвечать. Но в то же время подтвердила факты, обнародованные в СМИ, об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований», – рассказал в эфире телеканала «112 Украина» глава СБУ Василий Грицак.

Вместе с тем, по его словам, СБУ проверяет также информацию о подстрекательстве со стороны Савченко военнослужащих Вооруженных сил Украины к акциям неповиновения.