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Рубрика: Новости Украины и мира
20-03-2017, 08:49
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НБУ: все банки с российским капиталом в Украине ведут переговоры о продаже

Все банки с российским капиталом, которые функционируют на территории Украины, ведут переговоры о продаже.

«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», - рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, это лучший финал для таких учреждений, ведь «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».

На клиентов продажа банков никак не повлияет, ведь все они являются ликвидными.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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