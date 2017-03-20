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Рубрика: Новости Донбасса
20-03-2017, 09:05
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В зоне АТО количество обстрелов уменьшилось, ситуация стабилизировалась

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 50 нарушений режима прекращения огня.

26 обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Здесь били из пулеметов, гранатометов, минометов, зенитной установки и 122-миллиметровой артиллерии.

На Донецком направлении Авдеевку обстреливали из гранатометов, пулеметов и танков. У Невельского применили 120-миллиметровые минометы, возле Зайцево, Луганского и Каменки – гранатометы разных систем и пулеметы.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Новозвановка, Станица Луганская и Новоалександровка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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