ДНР: села под Мариуполем обесточены в результате обстрела

Вчера, 19 марта, вечером подконтрольные ДНР села Коминтерново и Саханка в Новоазовском районе попали под обстрел. В результате эти населенные пункты обесточены.

Кроме того, в Коминтерново нет газа.

«Вчера вечером примерно в 18.00 в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи, котельная не работает. Сейчас без света остаются жители сел Саханка и частично Коминтерново, в Коминтерново нет еще и газа. Пострадавших среди мирного населения нет», - цитирует издание ДАН слова главы администрации Саханки Игоря Подгорного.

Представители ДНР просят присутствия ОБСЕ для проведения ремонтных работ.