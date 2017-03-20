«Зеленый центр Метинвест» открыл второй сезон конкурса «Цветущий город»

Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» приглашает всех принять участие во втором сезоне конкурса «Цветущий город», украсить Мариуполь цветами и получить приз. Балкон, окно или палисадник могут иметь не только практическое применение, но и стать арт-объектами городского пространства.

В этом году пополнился список номинаций конкурса, теперь их три – «Цветущее окно», «Цветущий балкон» и «Цветущий палисадник». Увеличилось до 4-х и число конкурсных месяцев. В марте-апреле в рамках конкурса «Зеленый центр Метинвест» организовал серию мастер-классов для всех, кто давно мечтал поближе познакомиться с прекрасным миром цветов и обучиться азам флористического мастерства. В программе - изучение особенностей оформления жилых и офисных помещений; стилей и трендов во флористике; правил работы и ухода за различными сортами цветов; рекомендации, как высаживать и ухаживать за цветами в палисаднике.

А в мае начнется самый интересный этап конкурса – прием заявок, их оценка и награждения. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого достаточно самостоятельно украсить растениями балкон, окна или палисадник, сфотографировать свою работу и отправить снимки на почту общественного союза «Зеленый центр Метинвест» zc.metinvest@gmail.com или по адресу: ул. 24-й квартал, 21-а. Участник может подавать не более трех заявок - по одной в каждой номинации.

Ежемесячных победителей определит открытое голосование в социальных сетях, а победителей конкурса - экспертный совет. Награждение будет проводиться по итогам зрительского голосования, начиная с июня, а победители и призеры будут названы экспертами в сентябре. Также по решению экспертного совета возможно учреждение специального приза.

Более детально с условиями конкурса и образцом заявки можно ознакомиться в Положении о проведении конкурса по ссылке.

«Сделать Мариуполь более ярким и привлекательным под силу каждому из нас. Мы собираемся практически каждый месяц подводить промежуточные итоги и награждать победителей денежными призами для того, чтобы поддержать тех людей, которые украшают и свои жилища, и наш город», - отметил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.