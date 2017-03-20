Миссия невыполнима – ожидать серьёзных объёмов экспорта в Европу Украине не стоит

Исходя из высказывания эксперта CMD-Ukraine Игоря Гужвы следует, что основательно нарастить объёмы экспорта, положившись лишь на использование возможностей зоны свободной торговли (ЗСТ), Украина не сможет.

Для роста экспорта недостаточно подписать соглашение о ЗСТ с Евросоюзом, так как экспорт украинской продукции растёт незначительно, при превышении ожидания роста импорта. Программой правительства от 2014 года предусмотрен двукратный рост экспорта к 2020 году именно таким способом.

Как поясняет эксперт: «Рассмотрим потенциал соглашений о свободной торговле относительно роста экспорта на примере Украина—Евросоюз. Действительно, на протяжении последнего года экспорт в страны ЕС, вопреки общему падению, вырос на 3,7% благодаря условиям свободной торговли. Подобная тенденция проявлялась и в 2014-м, когда со стороны ЕС действовали автономные торговые преференции для украинских производителей. Больший уровень роста невозможен из-за довольно незначительных по объёму тарифных квот, установленных Евросоюзом на ряд украинской сельхозпродукции, вне которых продолжают действовать ввозные пошлины запретного характера».

Как свидетельствует Гужва, объёмы некоторых годовых тарифных квот выбираются Украиной буквально за считанные дни: «По состоянию на 11 января 2017 г. украинские экспортёры уже успели на 100% исчерпать квоту на мёд, на 78% — на фруктовые соки и на 64% — на сахар. С другой стороны, по некоторым тарифным квотам экспорт в течение 2014–2016 гг. так и не начался (это, в частности, молоко и молочные продукты, куриные яйца, сливочное масло, грибы и т.п.)».

Но при более существенных темпах роста импорта в Украину из стран Европейского союза растёт отрицательное сальдо: «Импорт в Украину продукции из ЕС в 2016-м вырос на 11,8%, отрицательное сальдо торговли достигло 3,6 млрд долл. Следовательно, очевиден тот факт, что европейские товары пользуются значительно большим спросом на украинском рынке, чем отечественная продукция на рынке стран ЕС. А намерения ЕС по повышению объёмов квот больше напоминают издевательства, хотя наш политический бомонд интерпретирует это как победу и достижение».

Примечательно, что структура украинского экспорта характеризуется ростом доли сырьевой и низкотехнологичной продукции, тогда как экспорт приборо- и машиностроения снижен на 10,5%.

А вот советник президента Украины и бывший заместитель главы его администрации, миллиардер Юрий Косюк и вовсе назвал в интервью «Голосу Америки» зону свободной торговли с Европой - обманом Украины: «Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования».

При этом Косюк, в качестве пояснения, привёл аналогию с действием ниппеля: «В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Вот такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками (...) Зона свободной торговли только в одну сторону».

И ведь не поспоришь, хотя даже простой обыватель в этом был уверен ещё в самом начале…