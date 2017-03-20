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Рубрика: Новости Украины и мира
20-03-2017, 11:17
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В Ровно в здание полиции выстрелили из противотанкового гранатомета: введен план «Перехват»

Минувшей ночью, около 3 часов, в Ровно неизвестные выстрелили из противотанкового гранатомета в здание Нацполиции. Снаряд попал в гаражное помещение, в результате чего повреждены стена и крыша. Гаражный бокс переоборудовали под тренажерный зал, но в это время, к счастью, здесь никого не было.

На месте происшествия правоохранители нашли тубус от РПГ-22.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. С целью задержания злоумышленников в области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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