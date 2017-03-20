Мировой рейтинг: в Украине живут одни из самых несчастливых людей планеты

Сегодня, 20 марта, в мире отмечают День счастья. Специально к этой дате по заказу ООН организация Sustainable Development Solutions Network обнародовала мировой рейтинг счастья.

При определении самых счастливых стран мира учитывались следующие показатели: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).

В результате Украина оказалась в конце списка – на 132-м месте из 155-ти. А вот самые счастливые люди живут в Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Финляндии.