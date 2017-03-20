Доллар существенно «подрастёт» из-за блокады Донбасса

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд (МВФ) отложил выделение очередного транша в размере $1 миллиарда в связи с последствиями торговой и транспортной блокады Донбасса, потребовав предоставить расчёты экономических потерь. При этом в МВФ причиной задержки выделения транша назвали необходимость дополнительного изучения изменения событий в экономике страны.

Кабинет министров Украины произвёл первые расчёты финансовых потерь, в которых рассматриваются два сценария развития. Традиционно – хороший и плохой, то есть оптимистичный и пессимистичный.

Примечательно, что экономические потери будут неизбежны в обоих сценариях. Так, минимальные потери отразятся на снижении темпов роста ВВП на 1,2 п.п., а при пессимистическом сценарии – на 2,5 п.п.

Кроме того, в среднем обменный курс проявит увеличение на 1-1,4 гривны за доллар, а к концу года он может повыситься на 3-5,6 гривны за доллар.

Помимо этого, Министерство финансов прогнозирует падение доходов государственного бюджета от непоступления налогов с неподконтрольных территорий, но там надеются на частичную компенсацию этих потерь увеличением доходов бюджета от падения гривны (!!!).

В правительстве считают: «Рост обменного курса позитивно повлияет на доходы госсектора в пределах 3,9-4,7 млрд грн. и поступлений в сводный бюджет страны — 5,2-6,7 млрд грн. Падение отчислений от налога на доходы физлиц, налога на прибыль, внутреннего НДС, а также ЕСВ (единого страхового взноса), который идёт в Пенсионный фонд, будут компенсироваться другими налогами».

Тем не менее, «…даже при снижении объёмов импортных операций Минфин рассчитывает получить максимум 7 млрд грн. НДС».

При этом заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован надеется на быструю переоценку макропрогноза, в связи с которым Украине был отложено выделение транша.