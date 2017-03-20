«Титушки» разгромили пансионат для переселенцев под Киевом: бойцы «Айдара» открыли огонь, есть пострадавшие

Сегодня в пансионате «Джерело» в Пуще-Водице под Киевом, в котором проживают переселенцы из Донбасса и Крыма, устроили погром «титушки».

«Сегодня утром в здание пришли титушки с монтировками, выбили окна, повыдергивали провода из всех коммуникаций, которые удалось обнаружить, напугали до полусмерти женщин и детей. Мамы с детьми прятались на четвертом этаже здания, пока шёл погром», - рассказала журналистка Марина Курапцева.

По словам одной из жительниц пансионата, одну женщину пришлось госпитализировать в больницу, пишут «Новости Донбасса».

В результате бойцы «Айдара», которые также живут в «Джереле», открыли огонь в воздух, чтобы прогнать непрошеных гостей.

«При всём моём отношении к компактным поселениям, там дети. Больше пятидесяти. И стрельба - это точно не то, что им нужно. От стрельбы они один раз уже бежали», - отметила волонтер Леся Литвинова.

К слову, переселенцев уже не раз пытались выселить из пансионата. Здесь неоднократно отключали горячую воду, электричество и отопление, ссылаясь на задолженность владельца, частной фирмы «Гелиос», перед Киевской государственной городской администрацией (КГГА).