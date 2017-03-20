Результаты информационной войны на Донбассе повергли в шок европейских IT-учёных

Ученые из ЕС, занимающиеся IT-технологиями, прибыли в Мариуполь, чтобы исследовать влияние информационных систем на жителей нашего города и всей зоны военного противостояния.

Об этом сообщили корреспонденту "Мариупольских новостей" Ирина Шкловская из университета информационных технологий Копенгагена (Дания) и Фолькер Вульф из университета Зигена (Германия). Они уточнили, что проводят сбор данных об организационных и финансовых структурах участников информационного рынка в зоне конфликта на Донбассе и авторскими исследованиями систем распространения информации. Также ученых интересует исследование особенностей влияния информационных технологий на жителей в зонах вооруженного противостояния.

Ирина Шкловская уточнила, что одной из конечных задач ученых является использование данных, полученных в зоне АТО, для создания технологий, направленных на стабилизацию ситуации в зонах конфликтов путем информационного воздействия, снижающего уровень агрессии в социуме.

На вопрос, не удивила ли ученых, как специалистов в области информационных технологий, скорость, с которой люди, жившие бок о бок мирно, стали относиться друг к другу как враги, Фолькер Вульф заявил: «Мы были шокированы, когда приехали и получили об этом информацию».

Профессор университета Зигена добавил: «Но я не считаю, что эта ситуация может быть навсегда. У Украины очень долгая совместная история с Россией, а также долгая совместная история с Европой. Поэтому я считаю, что силами и того, и другого нужно найти возможность прийти к миру, чтобы эти разные культуры могли существовать и развиваться».

На вопрос о личном отношении к происходящему на Донбассе Фолькер Вульф ответил: «В общем я нахожу, что это печальное явление. Люди долго вместе жили мирно, у них были друзья и семьи, отсутствовали границы. Я надеюсь на то, что появятся возможности политическими методами облегчить участь тех, кто оказался на линии соприкосновения, и тех семей, которые оказались разорванными между противостоящими сторонами».