Вадим Бойченко представляет Мариуполь на заседании Совета регионального развития

Сегодня, 20 марта, под председательством президента Украины Петра Порошенко проходит пятое заседание Совета регионального развития. В мероприятии принимают участие премьер-министр, министры и народные депутаты, а также представители международных организаций и местной власти, в числе которых городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время выступления Порошенко коснулся темы «национализации» украинских предприятий на территориях ДНР и ЛНР. По его словам, именно блокада Донбасса привела к потере контроля над этими предприятиями, в результате чего СНБО пришлось полностью прекратить грузовые перевозки с неподконтрольными территориями.

Кроме того, в своем выступлении Петр Порошенко затронул темы стабилизации курса гривны, банковской системы, децентрализации, роста заработной платы и расширения рынка труда.