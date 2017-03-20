Профессор IT университета из Евросоюза стал в Мариуполе художником на «Фестивале писанки»

Вчера профессор из Дании Ирина Шкловская и Германии Фолькер Вульф, занимающиеся IT-технологиями, а также известный мариупольский поэт Оксана Стомина приняли участие в этнофестивале, приуроченном к празднику Пасхи.

Они вместе с другими участниками этнопроекта попробовали себя на поприще художников по росписи пасхальных яиц в Центральной детской библиотеке Мариуполя. Мастер-класс для гостей «Фестиваля писанки» провёл художник Андрей Лут.

Фолькер Вульф заявил, что никогда в своей жизни не расписывал яиц и это для него новое открытие в Украине. Свою писанку он заполнил символами, которые, по его словам, выражают впечатления, полученные от пребывания в Мариуполе.

В финале данной части предпасхального этнопраздника ученый из Германии и поэт из Мариуполя обменялись своими авторскими писанками на память. Также гости из Евросоюза получили в подарок книгу авторского проекта «По живому» Оксаны Стоминой.

Напомним, что в сборник вошли рассказы, стихи, фотографии, рисунки 30 авторов, переживших трагические события в зоне военного конфликта по обе стороны линии разграничения. Из них пятеро поэтов, трое иллюстраторов и фотограф представляют Мариуполь.

Нужно отметить, что профессор из Дании Ирина Шкловская и Германии Фолькер Вульф заявили целью своего визита в прифронтовой Мариуполь сбор информации для привлечения внимания европейцев к конфликту на Донбассе.