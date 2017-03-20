СБУ: информация о визите украинских политиков в Крым не подтвердилась

Служба безопасности Украины проверила информацию российских представителей о том, что Крым впервые посетили украинские политики. Подтверждений этому в СБУ не нашли.

«Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти "праздновать" третью годовщину псевдореферендума. Информация о гражданах Украины в этой делегации в настоящее время не подтвердилась», - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, на полуострове действительно побывали четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. Им запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.