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Рубрика: Новости Украины и мира
20-03-2017, 18:05
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Украинское «Евровидение» пройдет без России? СБУ подготовила документ о запрете въезда Юлии Самойловой

По-видимому, из-за поездки в Крым в 2015 году российская певица Юлия Самойлова лишится шанса выступить на сцене «Евровидения» в Киеве. Служба безопасности Украины еще не приняла решение о запрете въезда ей в нашу страну, но подготовила соответствующий документ.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил журналистам: «На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен. Закон должен быть один для всех. Она не просто посетила Крым, она еще оставила следы в соцсетях, где она высказывалась по поводу Украины и власти, и взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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