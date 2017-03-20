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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
20-03-2017, 18:28
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Сектор «М»: под Мариуполем пыталась прорваться ДРГ, но угрозы для города нет

Как сообщалось ранее, сегодня в районе Водяного на Мариупольском направлении украинские позиции обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии.

По информации пресс-центра оперативно тактической группировки «Мариуполь», в 9:30 позиции ВСУ начали штурмовать две диверсионно-разведывательные группы. До 40 человек подошли вплотную, украинские бойцы вступили в бой.

В результате атака отбита, диверсанты были вынуждены отступить.

«Угрозы городу Мариуполь нет. Ситуация стабильная и находится под контролем ВС Украины», - подчеркнули в секторе «М».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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