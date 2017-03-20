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Рубрика: Новости Мариуполя
20-03-2017, 18:53
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В центр по трудоустройству «Метинвеста» за несколько дней обратилось 160 сотрудников из НКТ

Как сообщалось ранее, несколько дней назад компания «Метинвест» открыла в Мариуполе центр по трудоустройству сотрудников с неподконтрольных территорий. За это время сюда уже обратились 160 человек. Как он работает и как можно получить работу – рассказал руководитель центра Андрей Михалюк.

По его словам, центр работает практически круглосуточно: по будням – с 8:00 до 19:00, по субботам – до 14:00, а дальше – в телефонном режиме. Обратиться за помощью можно несколькими способами: по телефону, через электронную почту и официальный сайт группы «Метинвест» и лично на приеме. Но большинство обращается по телефону по номеру (044)-251-83-03.

Андрей Михалюк отмечает, что у обратившихся спрашивают ФИО, специальность, по которой человек работает, а также уточняют, готов ли он переобучаться. После специалисты поясняют график работу, заработную плату, льготы и компенсации и предлагают трудоустройство на трех площадках – в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье.

Сейчас в «Метинвесте» есть 1,5 тысячи вакансий, но если за помощью обратится большее число претендентов – компания обратится за помощью к партнерам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»