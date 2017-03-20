Правоохранители Донетчины уже собрали около 2 тысяч подписей против действий нардепа Парасюка

Полиция Донецкой области подготовила письмо-обращение к Президенту Украины, главе Верховной Рады Украины и Генеральному прокурору, чтобы обратить их внимание на действия нардепа Владимира Парасюка. Напомним, 14-15 марта на блокпостах региона он оскорблял и напал на силовиков, которые несли там службу, угрожал им и их семьям и призывал других граждан не позволять полиции выполнять свой долг и задачи, которые определил Антитеррористическй центр.

Под данным письмом уже собрано около 2 тысяч подписей. Сегодня к сотрудникам главка присоединились руководители территориальных подразделений, различных служб полиции Донецкой области, а также сотрудники Славянского, Волновахского отделов полиции и соответствующих отделений.

«Главная цель полицейских - обратить внимание руководства страны на недопустимость таких позорных действий народного депутата, использование им своего депутатского мандата вопреки общепризнанным нормам морали, правам и свободам человека, законным интересам общества и государства», - пояснили в пресс-службе областного главка полиции.