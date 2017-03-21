Встреча Порошенко и лидеров фракций: говорили о пенсионной реформе, блокаде Донбасса и составе ЦИК

Президент Петр Порошенко на встрече в АП обсудил с главами фракций и групп ситуации, которые могут возникнуть в случае неполучения транша МВФ, а также последствия блокады Донбасса. Об этом журналистам заявили председатели фракций после встречи, передает «Украинская правда».



«На встрече был спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. Разговор в основном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Очень интересный диалог состоялся с Гройсманом. Задавались вопросы относительно пенсионной реформы. Решили, что в ближайшее время эта реформа будет напечатана, чтобы провести диалог с обществом и парламентом. Поговорили о том, что меморандум с МВФ будет объявлен, как только этот официальный документ будет подписан и согласован, чтобы общество и парламент могли увидеть, о чем правительство договорилось, нет ли там противоукраинской позиции», - сказала заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко.



Также, по ее словам, были проанализированы последствия торговой блокады Донбасса, уделили внимание ситуации с металлургией. Обсуждались кандидатуры в состав ЦИК. В целом, президент призвал руководителей фракций к государственнической работе.



Как стало известно, пока длилась встреча, Гройсман отлучался на переговоры с МВФ. Также после окончания разговора с депутатами к переговорам с МВФ присоединился Порошенко. Предварительно, рассмотрение вопроса предоставления транша Украине перенесено на конец марта.