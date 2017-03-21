Пункт пропуска «Майорское» расширили, поставили новые модули

Пункт пропуска «Майорское», который находится на линии разграничения, расширили - были открыты дополнительные места для проведения паспортного контроля. Ожидается, что такие меры помогут уменьшить количество очередей из пешеходов.

"Четыре модуля, в каждом по 5 рабочих мест. Всего 20 рабочих мест. Мы планируем, что 4 модуля будут работать на пропуск граждан, въезжающих на подконтрольную территорию или выезжают отсюда, и один - для оформления граждан, у которых есть право приоритетного оформление. Это беременные женщины или люди с ограниченными возможностями", - заявил заместитель начальника Восточного регионального командования Госпогранслужбы Украины Юрий Филипчук.

Обустройство новых модулей стоило 1,5 млн. грн. Способствовало этому управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Кроме вагончиков для пограничников, здесь установили компьютеры, мебель и два мобильных пункта обогрева.



Планируется, что на следующей неделе расширение ожидает и КПВВ "Марьинка".