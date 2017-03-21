Сегодня в Мариуполе без воды оставят санаторий, детсад, ОБОП и десятки жилых домов

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 21 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Греческая, 24-41
- ул. Итальянская, 65-90
- ул. Подгорная, 1-7
- ул. Пушкина, 43-61
- ул. Артема, 20-47
- ул. Куинджи, 66, 51
- ул. В.Освободителей, 2-8, 88-94
- ул. Владимирская, 2-6
- ул. 50 лет Октября, 2,3,7
- б-р. Комсомольский, 40-52, 48А 50А
- ул. Азовстальская, 45, 47, 51, 89-103
- гимназия В.Освободителей, 92
- д/с №159
- санаторий "Крупской"
- лицей образования
- ОБОП.