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Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 08:47
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Сегодня в Мариуполе без воды оставят санаторий, детсад, ОБОП и десятки жилых домов

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 21 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Греческая, 24-41
  • ул. Итальянская, 65-90
  • ул. Подгорная, 1-7
  • ул. Пушкина, 43-61
  • ул. Артема, 20-47
  • ул. Куинджи, 66, 51
  • ул. В.Освободителей, 2-8, 88-94
  • ул. Владимирская, 2-6
  • ул. 50 лет Октября, 2,3,7
  • б-р. Комсомольский, 40-52, 48А 50А
  • ул. Азовстальская, 45, 47, 51, 89-103
  • гимназия В.Освободителей, 92
  • д/с №159
  • санаторий "Крупской"
  • лицей образования
  • ОБОП.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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