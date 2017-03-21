Вызов полиции в один клик: для жителей Мариуполя запустили новую ІТ-разработку

В Мариуполе в областном главке полиции протестирована пилотная версия бесплатного мобильного приложения «Полиция Донецкой области», с помощью которого каждый житель региона, а прежде всего, каждый ребенок, смогут вызвать наряд полиции, сообщить о преступлении, получить правовую инструкцию, как действовать в той или иной ситуации, или оставить отзыв о работе правоохранителей.

Как рассказал заместитель главы Нацполиции Украины - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, приложение будет интегрировано в систему UASC, его важнейшая функция - вызов наряда полиции по сигналу «sos». Этот сервис будет функционировать для жителей Мариуполя, в дальнейшем им смогут пользоваться все граждане на территории Донецкой области.



Представитель компании-разработчика Станислав Евченко продемонстрировал основные функции, которые уже работают в приложении: это экстренный вызов 102, сообщения о правонарушениях с добавлением фотографий и описанием события, функция «проверка номера», которая позволит гражданам самостоятельно проверить, например, номера подозрительного автомобиля.

Следующий шаг - это расширение приложения новыми возможностями, например, возможностью оценить работу правоохранителей, получить новости о деятельности полиции и т.д.



Мобильное приложение «Полиция Донецкой обалсти» будут поддерживать все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, как ios, так и android. Для удобства пользователей предусмотрено три версии интерфейса – на украинском, русском и английском языках. Скачать его в свой гаджет можно будет из магазина приложений.



Вячеслав Аброськин подчеркнул, что сервис экстренного вызова полиции ориентирован, прежде всего, на помощь детям, поэтому активно внедряться в школах, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.