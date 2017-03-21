Как мы писали ранее, 20 марта украинские позиции возле Водяного обстреляли из «Градов», минометов и тяжелой артиллерии. Также произошла попытка атаки ДРГ, состоялось боестолкновение. В результате 2 украинских военных погибли, 7 – ранены.
Сейчас в госпитале Мариуполя находятся пять бойцов морской пехоты, которые получили ранения во время боя. Об этом рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.
"Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных военных с более тяжелыми ранениями эвакуировали из города", - сказал он в эфире "112 Украина".
Хотянский также отметил, что в Мариуполе спокойная и стабильная обстановка. Предпосылок опасности для города нет.
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- В госпиталь Мариуполя доставили пять морпехов, раненных под Водяным. Остальных - эвакуировали из города
Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 09:29
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В госпиталь Мариуполя доставили пять морпехов, раненных под Водяным. Остальных - эвакуировали из города
Как мы писали ранее, 20 марта украинские позиции возле Водяного обстреляли из «Градов», минометов и тяжелой артиллерии. Также произошла попытка атаки ДРГ, состоялось боестолкновение. В результате 2 украинских военных погибли, 7 – ранены.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»