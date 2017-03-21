В госпиталь Мариуполя доставили пять морпехов, раненных под Водяным. Остальных - эвакуировали из города

Как мы писали ранее, 20 марта украинские позиции возле Водяного обстреляли из «Градов», минометов и тяжелой артиллерии. Также произошла попытка атаки ДРГ, состоялось боестолкновение. В результате 2 украинских военных погибли, 7 – ранены.



Сейчас в госпитале Мариуполя находятся пять бойцов морской пехоты, которые получили ранения во время боя. Об этом рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.



"Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных военных с более тяжелыми ранениями эвакуировали из города", - сказал он в эфире "112 Украина".



Хотянский также отметил, что в Мариуполе спокойная и стабильная обстановка. Предпосылок опасности для города нет.