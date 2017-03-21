vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1464 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • В госпиталь Мариуполя доставили пять морпехов, раненных под Водяным. Остальных - эвакуировали из города

Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 09:29
Просмотров: 2102
Комментариев: 0

В госпиталь Мариуполя доставили пять морпехов, раненных под Водяным. Остальных - эвакуировали из города

Как мы писали ранее, 20 марта украинские позиции возле Водяного обстреляли из «Градов», минометов и тяжелой артиллерии. Также произошла попытка атаки ДРГ, состоялось боестолкновение. В результате 2 украинских военных погибли, 7 – ранены.

Сейчас в госпитале Мариуполя находятся пять бойцов морской пехоты, которые получили ранения во время боя. Об этом рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.

"Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных военных с более тяжелыми ранениями эвакуировали из города", - сказал он в эфире "112 Украина".

Хотянский также отметил, что в Мариуполе спокойная и стабильная обстановка. Предпосылок опасности для города нет.




Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»