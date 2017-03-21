ДТП под Мариуполем: у автобуса отказали тормоза

Авария произошла между участком автодороги Павлополь и Гнутово 20 марта. Водитель не справился с управлением из-за неисправности транспорта, автобус слетел в кювет и столкнулся с деревом, сообщили в полиции.

Водитель оказался зажатым в кабине, он получил телесные повреждения. К счастью, кроме водителя и кондуктора в автобусе никого не было.



Прибывшие на место ДТП полицейские из группы быстрого реагирования Сартаны вызвали медиков и спасателей. Сотрудники ГСЧС оказали необходимую помощь и освободили мужчину из «плена».