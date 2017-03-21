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Prizma


Рубрика: Происшествия
21-03-2017, 09:58
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[Фото]

ДТП под Мариуполем: у автобуса отказали тормоза

Авария произошла между участком автодороги Павлополь и Гнутово 20 марта. Водитель не справился с управлением из-за неисправности транспорта, автобус слетел в кювет и столкнулся с деревом, сообщили в полиции.

Водитель оказался зажатым в кабине, он получил телесные повреждения. К счастью, кроме водителя и кондуктора в автобусе никого не было.

Прибывшие на место ДТП полицейские из группы быстрого реагирования Сартаны вызвали медиков и спасателей. Сотрудники ГСЧС оказали необходимую помощь и освободили мужчину из «плена».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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