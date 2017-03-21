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Рубрика: Новости Донбасса
21-03-2017, 10:13
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Штаб АТО заявил о провокации: на Торецком фенольном заводе украинских военных и техники нет

В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о прибытии на фенольный завод, расположенный в Торецке, группы военнослужащих радиационной, химической и бактериологической защиты ВСУ для оценки вероятных повреждений помещений завода вследствие их использования подразделениями украинских войск, пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности.

В Штабе отмечают, что на территории Торецкого фенольного завода не размещено ни одно из подразделений ВСУ. Военная техника и боеприпасы на предприятии не хранятся.

«Такая информация специально размещается противником с целью создания в обществе напряжения и дискредитации Вооруженных Сил Украины», - добавили в Штабе АТО.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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