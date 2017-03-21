Бандит, который в Мариуполе грабил предприятия и похищал людей, проведет за решеткой 10 лет

Апелляционный суд Донецкой области вынес окончательный приговор злоумышленнику, который в составе организованной группы совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Мариуполя в апреле - мае 2014 года.



Установлено, что обвиняемый, 1988 г.р., в начале апреля 2014 года, находясь в Мариуполе, вступил в ряды ДНР и был назначен бойцом группы по охране города и баррикад, сообщили в прокуратуре.



Так, 16 апреля, когда город находился под временным контролем боевиков, он в составе вооруженной банды еще с 17 лицами похитили с территории воинской части № 3057 в Мариуполе огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.



Также в период мая - июня 2014 вместе с другими злоумышленниками мужчина совершил разбойные нападения на магазины «АЛЛО-Грант», ТК «Щирий кум» и ТЦ «Приморье», причинив ущерб предприятиям в размере почти 1,5 млн грн.



В этот же период обвиняемый и его сообщники путем применения насилия завладели 5 новыми автомобилями «Хюндай I30», причинив ООО «Богдан-Авто Мариуполь» ущерб в размере около 1 млн грн.



Кроме того, данная вооруженная банда занималась похищением людей с целью получения вознаграждения. Так, досудебным следствием установлено и доказано участие обвиняемого в 3 эпизодах похищения жителей Мариуполя с целью выкупа. Злоумышленники похищали мирных жителей и издевались над ними в подвалах. Двое граждан после уплаты денег были освобождены, третий пострадавший после избиения умер в больнице.



В ходе досудебного расследования у обвиняемого и в его гараже обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов к нему, а также технику, похищенную из магазинов, и автомобильные номерные знаки.



В понедельник, 20 марта, постановлением Апелляционного суда Донецкой области, благодаря принципиальной позиции прокуратуры области, оставлен в силе приговор Жовтневого районного суда города Мариуполя, которым обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу.