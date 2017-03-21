На Донетчине в ДТП с маршруткой травмированы 9 человек, в том числе один ребенок

Сегодня в Славянске около 7:45 на одном из перекрестков произошло ДТП с участием автомобилей «Ланос» и маршрутного такси «Газель».



Как сообщили в пресс-службе полиции, 35-летний водитель легковушки не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой, в результате чего микроавтобус врезался в дерево. В аварии травмированы 9 человек, в том числе один ребенок. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.