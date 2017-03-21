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Рубрика: Новости Донбасса
21-03-2017, 11:17
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ДНР: из-за обстрелов в Зайцево поврежден дом, поселки под Мариуполем - без энергоснабжения

Представители ДНР сообщили о повреждении из-за обстрелов объектов инфраструктуры на подконтрольной им территории.

В частности, представитель местной администрации Иван Приходько проинформировал о попадании снаряда в жилой частный дом по улице Есенина, 8 в поселке Зайцево. Жилище полностью разрушено, пострадавших среди мирного населения нет.

Также представитель местной администрации Новоазовского района Анатолий Яновский сообщил о повреждении линий электропередач. Без света остались жители села Набережное, Коминтерново и Саханка. В Коминтерново еще нет и газа.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших среди мирных жителей уточняется.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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