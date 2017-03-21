Мариупольский "Тяжмаш" сегодня хотят отключить от энергоснабжения: без света могут остаться общежития и жилые дома

21 марта планируется отключение от энергоснабжения объектов особо злостного должника - ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения». Долги предприятия перед энергокомпанией достигли 3 млн 887 тыс. грн, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкоблэнерго.



Отмечается, что в течение 2-х лет энергетики призывают городские власти включиться в решение проблем МЗТМ. Ведь от предприятия запитаны общежития и жилые дома, и они могут остаться без света. При этом люди платят за свет на счета завода. Мариупольский завод тяжелого машиностроения перестал платить за электроэнергию своих подведомственных социальных объектов с января 2015 года.



"Учитывая социальную значимость объектов должника, энергокомпания неоднократно и очень настойчиво пыталась найти общий язык как с самим неплательщиком, так и с властями Мариуполя. ДТЭК Донецкоблэнерго принимало многочисленные гарантийные письма и от предприятия, и от города, шло навстречу. Однако гарантии выполнены не были, а обещания так и остались обещаниями. Предложение мариупольских властей перевести общежития на баланс города также не реализовано. Долги продолжают расти, ежемесячно увеличиваясь на 300 тыс. грн. Поэтому энергокомпания вынуждена отключить от энергоснабжения ряд объектов предприятия-должника", - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что энергокомпания не имеет права кредитовать неплательщика, а также должна выполнять свои обязательства перед ГП «Энергорынок», оплачивая купленную электроэнергию, перед сотрудниками и добросовестными потребителями. Кроме того, с 17 февраля в Украине вступило в действие чрезвычайное положение в энергетике.



ДТЭК Донецкоблэнерго в который раз призвал руководство ПАО «Мариупольський завод тяжелого машиностроения» и городские власти принять срочные меры для решения сложившейся проблемы.