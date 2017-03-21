Польша пересмотрит миграционную политику из-за украинских гастарбайтеров

Документ о миграционной политике Польши, принятый в 2012 году, был аннулирован польскими властями из-за несоответствия нынешнему положению дел. Как передает Укринформ, такое заявление прозвучало от министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака.



Он отметил, что по его инициативе Совет министров аннулировал документ, поскольку он уже не соответствует тем проблемам, которые встали перед Польшей, в том числе и миграционному кризису, нависшему над Европой. Блащак при этом подчеркнул, что самыми важными аспектами миграционной политики являются безопасность граждан и влияние на рынок труда.



Заместитель главы МВД Якуб Скиба, в свою очередь, заявил, что старый документ не давал возможностей для адекватной реакции на экономическую миграцию из Украины и на миграционный кризис в целом.



При подготовке нового документа по миграционной политике власти Польши будут учитывать экономическую миграцию из Украины, противодействие автоматическому размещению беженцев и отделение беженцев от экономических мигрантов.



Ранее в Польше радикалы митинговали против нашествия украинцев, которые отнимают у них работу.