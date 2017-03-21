Откуда у мариупольцев долги за воду, которых быть не должно - пояснения «Горводоканала»

В службу реализации услуг и сбора доходов КП «Мариупольское ПУВКХ» часто обращаются абоненты с претензиями, что на их лицевом счете возникла задолженность, которой быть не должно, поскольку за воду они исправно платят по показаниям водомера.



Как пояснили в пресс-службе предприятия, в итоге оказывается, что причина нестыковок заключается в том, что человек забывал передавать показания счетчиков, а на момент снятия показаний контролерами его не оказывалось дома.



"Из-за отсутствия достоверной информации о расходе воды абонентом в месяц, начисления по лицевому счету ведутся не на основании показаний счетчика, а по среднему водопотреблению, из-за чего может образоваться задолженность", - отметили в «Горводоканале».



Мариупольцам напомнили, что показания квартирных водомеров можно передать как в квитанциях на оплату услуг, так и по стационарному и мобильному телефонам в абонентные службы районов, Контакт-центр или сообщить показания водомера на официальный сайт КП «Мариупольское ПУВКХ» (http:mvk.org.ua).



Телефоны абонентных служб районов:

Центральный - 34-92-18, (068) 182-71-84

Приморский - 37-93-04, (068) 165-63-59

Кальмиусский - 38-69-94, (068) 165-63-60

Левобережный - 22-12-14, (068) 162-63-62

Контакт-центр: 40-77-97; (097) 075- 35-73; (095) 248-75-48.