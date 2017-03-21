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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 12:59
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[Фото]

Патрульная полиция обследует дороги Мариуполя, а горожане снабжают фотофактами

С марта сотрудники патрульной полиции Мариуполя начали внеочередное обследование городских улиц, с целью выявления участков дорог, на которых состояние покрытия создает угрозу дорожному движению.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения фиксируют состояние дорожного покрытия проезжей части, обочин и тротуаров. Также проверяют обеспечение видимости и состояние технических средств организации дорожного движения. Особое внимание патрульные уделяют аварийно-опасным участкам и местам концентрации ДТП.

По завершению обследований информацию о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети с предложениями по устранению пришлют начальникам соответствующих служб и городскому голове.

Пока же Мариупольцев призывают не быть равнодушными и, по возможности, об опасности на дороге информировать полицию. С целью установления эффективной коммуникации в сети Facebook создана группа «Общественный Совет по безопасности дорожного движения Донецкой области». К слову, пользователи уже активно начали публиковать фото разбитых дорог и ям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»