Остановки Мариуполя изменят облик по опыту Праги: первыми преобразуют павильоны вдоль маршрута №15

Остановки Мариуполя сейчас выглядят не самым приемлемым образом, но в ближайшем будущем они преобразуются. Об этом рассказал на очередном заседании Комиссии по использованию объектов благоустройства на территории города первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.



«Мариуполь должен равняться на лучший опыт. Поэтому за основу внешнего вида остановочных павильонов, их размещение, и то, какие объекты могут быть расположены рядом - взята практика коллег из Праги. По такому принципу движутся Киев, Львов и другие города Украины», - отметил Голтвенко.

Первыми изменят свой облик остановочные павильоны по пути следования самого длинного маршрута движения коммунального транспорта - № 15. По словам первого заместителя городского головы, часть остановок уже закреплена за частными собственниками. С ними достигнуты намерения о сотрудничестве с городом.



Невостребованные остановки вдоль 15-го маршрута, которые могут быть интересны для бизнеса, выставят на конкурс. Заинтересованные предприниматели смогут подавать заявки в Центр предоставления административных услуг. Если же желающих осуществлять торговую деятельность на остановках не будет, то они превратятся в муниципальные – без какой-либо торговли на этом месте.

Члены комиссии рассмотрели ряд остановок по 15-му маршруту, которые можно вынести на конкурс. По ее итогам принято решение по принятию заявлений на 27 остановочных павильонов.



Перечень остановок будет у администраторов ЦПАУ с завтрашнего дня. Заявки можно подавать до 9 апреля