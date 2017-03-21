Нацбанк: блокада Донбасса приведет к замедлению роста ВВП с 2,8% до 1,9%

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НБУ.



"Приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%", - отмечается в сообщении.



В частности, в НБУ предполагают, что блокада Донбасса приведет к замедлению роста ВВП на 1,3 п. п., однако улучшение внешнеэкономической ситуации для Украины окажет положительное влияние на ВВП оценочно на 0,4 п. п.



В то же время Нацбанк ожидает, что уже в следующем году украинские предприятия смогут выйти на максимальную загрузку производственных мощностей, что приведет к росту экономики.