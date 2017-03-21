В центре Мариуполя появилась многометровая западня для прохожих

В Мариуполе у перекрёстка проспекта Строителей и улицы Бахчиванджи создана опасная полоса препятствий для пешеходов. Здесь, по сообщению корреспондента "Мариупольских новостей", временно законсервировали работы по замене 100 метров изношенного трубопровода, снабжающего водой часть Центрального и Приморского района города.

Исполнители, контролируемые УКС Донецкой области, остановили работы на стадии врезки в основную ветку магистрали. В траншею, выкопанную у пешеходного тротуара, уложили трубу. Разрытие не обеспечено защитным ограждением и представляет потенциальную опасность. Когда возобновятся работы - неизвестно. Решается вопрос финансирования.