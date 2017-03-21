В Мариуполе дети с синдромом Дауна остаются вне социума

Сегодня, во Всемирный День людей с синдромом Дауна, в Фонде развития Мариуполя прошел "круглый стол". В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений, депутаты городского совета, представители общественных организаций, сообщили в пресс-службе мэрии.



В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих пор окружена массой суеверий. Их считают умственно отсталыми, якобы они агрессивны или, напротив, всегда всем довольны. Между тем во всех цивилизованных странах эти стереотипы были «стерты» 30 лет назад.

Как было отмечено в ходе "круглого стола", в Мариуполе реальность такова, что дети с особыми потребностями остаются вне социума. Руководитель клуба «Поверь в себя» Елена Кравченко говорит, что «Дети солнца» развиваются так же, как и все. «Во многих странах такие люди достигают успехов в разных сферах. Да, они не так воспринимают окружающий мир, но это не является проблемой, так как каждый человек может воспринимать мир по-разному», - объясняет она.

В дискуссиях приняли участие и депутаты. Как заметила Ирина Фомичева, то, что дети с синдромом Дауна не адаптируются в обществе, зависит от их родителей. Ее коллега Лилия Тихонова подчеркнула, что сегодня ощущается дефицит информации о том, что такие дети могут посещать обычные школы и другие детские учреждения. Участники "круглого стола" говорили и о том, что в городе нехватка специалистов – дефектологов как в школах, так и в детсадах. Также в Мариуполе только два учебных заведения, где обучаются «солнечные дети».



Участники круглого стола присоединились к Международному флешмобу, который сегодня проводят во всем мире, тем самым проявив поддержку и толерантность людям с синдромом Дауна. Каждому участнику раздали эмблемы с разноцветными носочками.