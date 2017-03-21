НБУ пересмотрел экономические прогнозы: влияние блокады Донбасса на курс гривны будет ограниченным

Национальный банк пересмотрел предварительные макроэкономические прогнозы с учетом последствий торговой блокады части Донбасса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НБУ.



В частности, Нацбанк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году. Из-за "национализации" предприятий, разрыва цепей производства и поставки готовой продукции сократится объем выпуска продукции металлургии и добывающей промышленности, кокса, электроэнергии. Как следствие, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на 1.3 п.п.



"Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов", - отметили в Нацбанке.



В связи с этим НБУ ухудшил свой прогноз международных резервов в 2017 году. В частности, прогноз упал c 21,3 млрд долларов до 20,8 млрд долларов.



Также НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов.