Собака-антитеррор и минно-розыскные собаки: кинологический центр в Мариуполе развивает новые направления работы

Кинологический центр, открытый месяц назад, активно внедряет новейшие методики подготовки четвероногих «полицейских» с учетом специфики зоны АТО и объединяет усилия со всеми профессионалами, которые работают с собаками. Вчера, 20 марта, в Мариуполе состоялось межведомственное совещание по вопросам взаимодействия кинологических подразделений различных служб.



Сейчас в кинологическом центре полиции 10 служебных собак и щенок. Среди них - собаки-детекторы, которые выявляют оружие, следовые и патрульно-розыскные собаки. Сейчас готовятся выйти на службу собаки, которые натренированы на поиск наркотиков.



В полиции есть мощная база для содержания и тренировки собак. Это соответствующая всем нормам полоса препятствий и современное оборудование.



Полицейские готовят собак по самостоятельно разработанным программам с использованием методов тренировки немецких кинологов и бойцов ВСУ в рекордные сроки - в течение месяца-полутора. Для полиции в зоне АТО важно, чтобы собаки как можно скорее могли приступить к выполнению своих обязанностей.



Но полицейские рассматривают и другие моменты в работе с собаками. Так, кинологи заинтересовались методом «свободного поиска», который используют в подготовке четвероногих «пограничников» и «таможенников». Тренировка занимает гораздо больше времени - полгода, но позволяет быстро проверять большой поток транспорта и выявлять вооруженных людей или наркоторговцев в толпе. Для этого полиции не нужно останавливать прохожих - собака сама выявляет и преследует «источник запаха».



Также еще одно направление, которое сейчас развивает полиция, - это «собака-антитеррор», что особенно актуально в зоне террористической угрозы. Такой пес - это «оружие» в прямом смысле - он учится атаковать в экстремальных ситуациях. Прыгать в окно, сквозь огонь, не отвлекаясь на действие светошумовых гранат - задачи, которые должен уметь выполнять боевой пес. По этому направлению тренируется немецкая овчарка Туман, который стал первым воспитанником кинологического центра.



Кроме того, полиция налаживает сотрудничество также с общественными организациями, которые занимаются кинологией и готовы взаимодействовать с полицией в поисково-спасательных операциях, в частности поиске людей в завалах и в природной среде. Кроме того, они готовят минно-розыскных собак - они помогают в выявлении взрывчатых закладок, растяжек и их разминировании.



По итогам совещания каждая служба представит свой план развития и координации действий.