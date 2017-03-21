Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф, передает Интерфакс.
В то же время, он не уточнил будет банк продан или состоится ликвидация.
«Мы ищем любые варианты выхода из Украины», - добавил Греф.
Он также назвал запрет на проведение межбанковских операций между украинским дочерним банком "Сбербанка" и материнской структурой дискриминационным решением.
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Рубрика: Новости Украины и мира
21-03-2017, 16:30
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«Сбербанк России» уходит с украинского рынка
Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф, передает Интерфакс.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»