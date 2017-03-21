Еще одна IT-новинка от полиции: в Мариуполе у областного главка появится «смарт-остановка»

Уже третий год в здании, где раньше была районная администрация, базируется Главное управление Нацполиции в Донецкой области. За это время здесь произошли коренные изменения. Здесь изменилось все, начиная от пола и стен, заканчивая мебелью. Но самое главное, именно здесь, где был обычный подвал, сегодня находится современный Единый аналитический сервисный центр (UASC), работа которого построена на использовании «умных» камер и аналогов которому в Украине нет.

Постепенно обновляется каждая составляющая полиции Донецкой области - и внутренняя, и внешняя. Но до сих пор остановка у здания, где расположены мозг и сердце полиции региона, имеет старое название. Поэтому сегодня полицейские подали городской власти ходатайство об изменении на соответствующее название, сообщили в пресс-службе ведомства.



Но это только первый шаг к переменам. Внешний вид остановки возле областного главка также полностью преобразится. Место будет оборудовано современными технологиями. Так, на остановке будет свободный доступ к Wi-Fi, обустроят мониторы, где обычные прохожие, люди, которые ожидают общественный транспорт, смогут узнавать об оперативной обстановке по всей области, последних новостях, раскрытых преступлениях, информацию о разыскиваемых злоумышленниках и пропавших людях.

Впоследствии здесь появится специальный информационный сенсорный киоск, который предоставит жителям еще больше возможностей. Прямо на остановке можно будет записаться на прием к руководителю областного главка полиции, оформить заявление в полицию, получить доступ к законодательной базе, ведомственному интернет-ресурсу и использовать многие другие функции.

Данная инициатива принадлежит заместителю главы Нацполиции - начальнику ГУНП в Донецкой области Вячеславу Аброськину.



"Большое преимущество такого аппарата - чтобы им пользоваться, не нужно обладать специальными навыками. Воспользоваться им сможет каждый гражданин, даже если он не является постоянным пользователем компьютерных систем. Особенно это важно для людей, которые не имеют постоянного доступа к компьютеру и интернету", - рассказал генерал Аброськин.