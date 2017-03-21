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Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 17:18
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Чтобы спилить зеленые насаждения, мариупольцам нужно получить разрешение и заплатить компенсацию

Директор департамента экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян рассказал о правилах проведения обрезки деревьев на территории города. Он также сообщил,  какое наказание следует при нарушении этих требований.

Ваагн Мнацаканян подчеркнул, что в Украине действует Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах, утвержденный постановлением Кабинетом Министров №1045. Согласно этому распорядку, существует несколько факторов, влияющих на правила сноса деревьев.

Если житель или организация хочет ликвидировать зеленое насаждение, необходимо  взять ордер на разрешение в районной администрации. После профильная комиссия в составе представителей администрации, экологической инспекции, МКП зеленого строительства составляют акт осмотра, а потом выдают соответствующее разрешение.

«Помимо ордера, необходимо заплатить компенсационные затраты по восстановлению зеленого насаждения. Существуют определенные требования по расчету. Стоит учитывать ряд факторов. Например, расположение дерева, сколько ему лет и многое другое», - добавил Ваагн Мнацаканян.

Производят спил зеленого насаждения и без ордера. Можно сносить деревья, которые носят аварийный характер: пострадавшие вследствие стихийных бедствий или задевающие линии электропередач и участки теплотрассы. Спилить дерево без разрешения также можно на частном участке и при наличии документов капитального строительства.

При самовольной ликвидации зеленых  насаждений предусмотрена административная ответственность (ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) или экологический ущерб.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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